Наконец дома: Последние моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись в Россию
Последние девять моряков с арестованного в Индии танкера вернулись в Россию
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Последние девять членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity прибыли в Россию. Об этом ТАСС сообщил один из моряков.
«Уже приземлились в России и получаем багаж, всё отлично, добрались», — рассказал собеседник агентства.
Первые члены экипажа вернулись в Россию 1 ноября, а ещё семь моряков прибыли 5 ноября. Оставшиеся на судне восемь россиян и гражданин Египта покинули танкер 23 ноября после того, как его передали под управление индийской команды.
Напомним, индийские власти арестовали Unity 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Танкер под флагом Камеруна находился у порта Парадип. За месяцы вынужденного пребывания на борту моряки столкнулись с нехваткой продовольствия, питьевой воды и техническими неисправностями. О возвращении последних членов российского экипажа на берег Life.ru сообщал накануне.