Последние девять членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity прибыли в Россию. Об этом ТАСС сообщил один из моряков.

«Уже приземлились в России и получаем багаж, всё отлично, добрались», — рассказал собеседник агентства.

Первые члены экипажа вернулись в Россию 1 ноября, а ещё семь моряков прибыли 5 ноября. Оставшиеся на судне восемь россиян и гражданин Египта покинули танкер 23 ноября после того, как его передали под управление индийской команды.