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Опубликовано 2 октября, 08:20

Наливайковка в огне: Российские БПЛА выжгли сердце киевской энергетики

Минобороны сообщило о ночном ударе по подстанции «Киевская» в Наливайковке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Электроподстанция «Киевская» в Наливайковке попала под удар российских войск в ночь на 2 октября. О поражении объекта сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подстанция обеспечивала передачу и распределение электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что киевский дата-центр «Парковый» полностью прекратил работу после ударов. Компания сообщила о критических повреждениях и невозможности восстановить сервисы на этой площадке. Минобороны РФ ранее утверждало, что центр предоставлял услуги связи и вычислительные мощности ВСУ.

Больше новостей о ходе СВО и сообщениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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