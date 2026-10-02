Наливайковка в огне: Российские БПЛА выжгли сердце киевской энергетики

Электроподстанция «Киевская» в Наливайковке попала под удар российских войск в ночь на 2 октября. О поражении объекта сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подстанция обеспечивала передачу и распределение электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что киевский дата-центр «Парковый» полностью прекратил работу после ударов. Компания сообщила о критических повреждениях и невозможности восстановить сервисы на этой площадке. Минобороны РФ ранее утверждало, что центр предоставлял услуги связи и вычислительные мощности ВСУ.