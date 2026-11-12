Правительство Нидерландов оказалось на грани политического кризиса из-за разногласий по налоговой реформе. Вице-премьер и министр обороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус пригрозила пересмотреть участие своей партии в правящей коалиции после того, как два её партнёра договорились с оппозицией повысить налоги для состоятельных граждан. Об этом сообщает нидерландское издание NL Times.

«Если ХДП и «Демократы-66» предпочитают сформировать коалицию с [оппозиционными партиями] «Прогрессивные Нидерланды» и «Вольт», пусть так и делают», — заявила Йешильгёз журналистам вечером 11 ноября.

Поводом для конфликта стала подготовка налогового плана на 2027 год. Партии «Демократы-66» (D66) премьер-министра Роба Йеттена и «Христианско-демократический призыв» (ХДП) без согласования с третьим участником коалиции — Народной партией за свободу и демократию (НПСД) — договорились с оппозицией снизить налоги на трудовые доходы за счёт увеличения сборов с состоятельных жителей страны.

Йешильгёз назвала произошедшее нарушением коалиционного соглашения и подчеркнула, что её партия категорически против дополнительного налогообложения крупных состояний. По словам министра, договорённости партнёров с оппозицией стали для НПСД полной неожиданностью. Если D66 и ХДП поддержат поправки при голосовании, отношениям внутри правительства потребуется «фундаментальная перезагрузка», предупредила политик.

Ситуацию осложняет отсутствие у кабинета Йеттена собственного большинства в парламенте. Для принятия законов правящим партиям приходится договариваться с оппозицией, однако нынешний компромисс расколол саму коалицию. При этом D66 и ХДП отказываться от достигнутого соглашения не намерены.

Голосование по налоговому плану назначено на 12 ноября. От его результатов может зависеть дальнейшая судьба правительства. Нидерландские СМИ не исключают распада коалиции, однако официального решения о выходе НПСД из её состава пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о распаде предыдущей правящей коалиции Нидерландов. В июне 2025 года правительство премьер-министра Дика Схофа ушло в отставку после выхода из коалиции Партии свободы Герта Вилдерса. Причиной стали разногласия по миграционной политике: партия потребовала ужесточить правила приёма мигрантов, но не получила поддержки партнёров.