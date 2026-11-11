Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен отказался от поездки на саммит Евросоюза в Дублин из-за разногласий вокруг налоговой реформы. Политику пришлось остаться в Гааге по требованию парламента, который назначил внеочередное обсуждение правительственных инициатив на 12 ноября, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на правительственную информационную службу.

В ирландской столице 12 ноября состоится саммит Европейского политического сообщества с участием около 50 лидеров, а на следующий день запланирована неформальная встреча глав государств и правительств ЕС. Однако Йеттен пропустит оба мероприятия, чтобы лично присутствовать на дебатах в нижней палате нидерландского парламента.

Причиной политического обострения стал налоговый план на 2027 год. Коалиционные партии D66 и «Христианско-демократический призыв» (CDA) договорились с оппозиционными PRO и Volt о поправках, предусматривающих снижение налогов на трудовые доходы и увеличение нагрузки на состоятельных граждан. При этом третья партия правящей коалиции — «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) — в согласовании сделки не участвовала. Её позиция по новому компромиссу остаётся неопределённой.

Обсуждение назначено на утро 12 ноября, после чего депутаты должны проголосовать по законопроекту и предложенным изменениям. Ситуация осложняется тем, что кабинет Йеттена не располагает устойчивым парламентским большинством и вынужден искать поддержку у оппозиции.

Ранее премьер уже отказался от поездки на климатическую конференцию ООН COP31 в турецкой Анталье. Это решение также объяснялось необходимостью добиться одобрения финансовых инициатив правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что журналист Чей Боуз высмеял Йеттена за отказ от возобновления закупок российских энергоресурсов. Премьер Нидерландов сказал, что возвращение к поставкам топлива из РФ было бы неразумным решением, и призвал европейские страны усилить санкционное давление на Москву. В ответ Боуз саркастически заметил, что наблюдать за замерзающими насмерть согражданами — «самая светлая мысль на свете».