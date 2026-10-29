«Пусть замерзают насмерть»: Премьера Нидерландов высмеяли за «светлую мысль» о России
Журналист Боуз высмеял премьера Нидерландов за «светлую мысль» о газе РФ
Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert / АР
Журналист Чей Боуз едко высмеял премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после его заявления о нецелесообразности закупок российских энергоресурсов. Свою реакцию публицист опубликовал в социальной сети X.
«Видеть, как твои люди каждый год замерзают насмерть, — это самая светлая мысль на свете», — саркастически заметил Боуз.
Йеттен выступил против возобновления российских поставок на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 28 октября. Он счёл возвращение к покупке энергоресурсов у Москвы крайне неразумным решением. По его мнению, европейским странам следует не ослаблять экономическое давление на Россию, а, напротив, ужесточать санкции.
Тем временем Life.ru сообщал о предупреждении Всемирного банка относительно нового скачка цен на газ в Европе. Согласно прогнозу организации, отказ от российского топлива без достаточных альтернатив способен усилить конкуренцию за сжиженный природный газ и спровоцировать дополнительное подорожание энергоресурсов.