«Пусть замерзают насмерть»: Премьера Нидерландов высмеяли за «светлую мысль‎» о России

Журналист Чей Боуз едко высмеял премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после его заявления о нецелесообразности закупок российских энергоресурсов. Свою реакцию публицист опубликовал в социальной сети X.

«Видеть, как твои люди каждый год замерзают насмерть, — это самая светлая мысль на свете», — саркастически заметил Боуз.

Йеттен выступил против возобновления российских поставок на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 28 октября. Он счёл возвращение к покупке энергоресурсов у Москвы крайне неразумным решением. По его мнению, европейским странам следует не ослаблять экономическое давление на Россию, а, напротив, ужесточать санкции.