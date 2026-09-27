Налоговый эксперт объяснил, зачем россиянам подписывать переводы от родителей

Россиянам лучше указывать назначение регулярных переводов от родственников, чтобы при возможных вопросах налоговой было понятно происхождение денег. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по налогам и налоговым проверкам, гендиректор компании «Шумейко и Партнёры» Дмитрий Шумейко.

По его словам, сама регулярность поступлений на карту не означает, что человек получает облагаемый налогом доход. Значение имеет реальный смысл перевода и его происхождение.

«Чтобы избежать лишних вопросов, при переводе лучше прописывать понятное обозначение: «подарок от родителей», «материальная помощь сыну», «на обучение», «на лечение», — рассказал Шумейко.

Эксперт пояснил, что деньги от родителей могут поступать регулярно, в том числе крупными суммами. Если речь идёт о подарке, помощи с жильём, лечением, учёбой или повседневными расходами, сам по себе такой перевод не требует уплаты НДФЛ.

При этом налоговый риск может возникнуть, если семейным переводом фактически маскируют оплату работы, услуг, аренды или товаров. В такой ситуации инспекция вправе изучить экономический смысл операции и при наличии оснований признать поступление доходом.

Шумейко также рекомендовал сохранять банковские выписки и документы, которые подтверждают родство. При крупных или постоянных переводах стороны при необходимости могут оформить простой договор дарения. Если деньги связаны с возвратом займа или компенсацией общих расходов, полезно хранить расписку, переписку и чеки.

Ранее сообщалось, что ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить через службу поддержки банка или обратиться в Банк России. Заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова также сообщала, что регулятор изучает способы упростить возврат таких операций. С 1 сентября граждане получили возможность открывать цифровые кошельки в 12 крупнейших банках. Операции с цифровым рублём для физических лиц остаются бесплатными, а его использование — добровольным.