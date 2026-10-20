Россия не заинтересована в возвращении в «Большую восьмёрку» (G8) в обмен на уступки по украинскому вопросу. Москва извлекла необходимые уроки из отношений с западными странами и намерена сосредоточиться на евразийском направлении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с молодыми дипломатами, впервые поступившими на службу.

По словам главы МИД, на Западе допускают возможность постепенного снятия антироссийских санкций и восстановления участия Москвы в G8 при условии изменения её политики в отношении Украины. Однако, подчеркнул Лавров, Россия не нуждается в подобных предложениях.

«Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в «восьмерку». Нам этого не надо», — заявил министр.

Лавров отметил, что опыт предыдущих десятилетий заставил российских политиков пересмотреть подходы к международному сотрудничеству. По его мнению, сейчас необходимо уделять первоочередное внимание развитию отношений в Евразии.

Министр также обратился к символике российского герба, отметив, что двуглавый орёл олицетворяет положение России между двумя частями света.

Россия перестала участвовать в работе G8 в 2014 году после событий вокруг Крыма. С тех пор объединение продолжает деятельность в формате «Большой семёрки», куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.