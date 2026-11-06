Россия всегда самостоятельно чтила память своих погибших и не нуждается в посторонней помощи, чтобы оплакивать павших. Так военный корреспондент Дмитрий Стешин отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о российских потерях в результате ударов ВСУ по гражданским объектам. Свою позицию журналист изложил в Telegram-канале «Русский тарантасъ».

Поводом для реакции военкора стали слова американского лидера о жертвах атак на территории России. Стешин подчеркнул, что память о погибших является делом самих россиян, а не вопросом, в котором стране необходима помощь извне.

По мнению журналиста, Россия не нуждается в том, чтобы зарубежные политики объясняли ей, как относиться к потерям и переживать трагедии. Его ответ был адресован непосредственно Трампу и касался отношения к погибшим в ходе конфликта.

Тема потерь среди мирного населения остаётся одной из наиболее болезненных в контексте продолжающихся боевых действий. Российские власти регулярно сообщают о погибших и пострадавших в результате атак беспилотников и обстрелов приграничных регионов.

Сам Стешин неоднократно высказывался о последствиях ударов по российским городам. Ранее он связывал их с попытками оказать давление на Москву и повлиять на ход переговорного процесса.

На этот раз военкор сосредоточился не на военных обстоятельствах, а на отношении к памяти погибших. Главная мысль его ответа заключается в том, что российскому обществу не требуется внешнее участие, чтобы скорбеть по своим соотечественникам.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Стешин связал удары ВСУ по российским городам с попытками давления на Москву. Военкор предположил, что атаки по гражданским объектам могут быть направлены на то, чтобы заставить российскую сторону ускорить переговоры и пойти на уступки.