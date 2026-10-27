Украинские атаки на российские города могут быть попыткой заставить Москву ускорить мирные переговоры и пойти на уступки Киеву. При этом интенсивность ударов по гражданским объектам способна возрастать по мере осложнения положения ВСУ на фронте. Такое мнение высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в разговоре с «Царьградом».

По оценке журналиста, украинское руководство рассчитывает спровоцировать недовольство среди россиян и таким образом повлиять на политические решения Москвы. Однако добиться изменения российской позиции подобными действиями, уверен он, не получится.

В качестве примера Стешин привёл недавние события в Воронеже. Военкор обратил внимание, что стратегически важные объекты сегодня защищены лучше, тогда как обеспечить столь же надёжное прикрытие целых городов значительно сложнее.

«Последний шанс негодяев, это удары по мирным», — заявил журналист.

Стешин считает, что подобная тактика применяется украинской стороной уже много лет. Он вспомнил события весны 2014 года в Славянске, где, по его свидетельству, обстрелам подвергались жилые районы, а расположение штаба ополчения было поражено лишь спустя продолжительное время.

В ответ на происходящее военкор предложил продолжать удары по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре, которую он рассматривает как основу обеспечения военных действий. По его мнению, воздействие на эти объекты способно ослабить возможности ВСУ.