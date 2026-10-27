Украинским военнослужащим на передовой приходилось искать еду в соседних блиндажах и собирать воду из луж. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Евгений Ануфрий на видео, опубликованном Минобороны России.

«Мы по соседним блиндажам, ямам искали что покушать. Воду набирали из луж», — сообщил военнопленный.

По словам мужчины, в армию он попал против своей воли. После принудительной мобилизации его отправили на передовую практически без подготовки, а медицинское обследование, как он утверждает, заняло всего пять минут.

Ануфрий также пожаловался на отсутствие ротации. По его словам, военнослужащие оставались на позициях до тех пор, пока не получали ранения или не погибали. Возможности нормально отдохнуть и восстановить силы у них не было.

Отступить, как утверждает пленный, бойцы тоже не могли. Он рассказал о беспилотниках, которые использовались заградительными подразделениями ВСУ и могли атаковать отступающих. В итоге мужчина, по его словам, решил сложить оружие и сдался военнослужащим российской группировки войск «Запад».