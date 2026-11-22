«Нам не с кем воевать»: В Молдавии забили тревогу из-за военного соглашения с Украиной
Экс-депутат Таубер обвинила Кишинёв в милитаризации из-за договора с Киевом
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Военное соглашение Молдавии с Украиной противоречит интересам жителей республики и ставит под угрозу её конституционный нейтралитет. Такое мнение высказала бывший депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
Политик раскритиковала решение Кишинёва расширить оборонное сотрудничество с Киевом, расценив его как недружественный шаг в отношении Москвы. По её убеждению, республика не нуждается в военном противостоянии и должна сохранять добрососедские отношения с Россией.
«Нам не с кем воевать и незачем», — подчеркнула Таубер.
Экс-депутат считает подписанный документ очередным этапом постепенной милитаризации страны. По её словам, молдавские власти наращивают вооружения и одновременно создают законодательную основу, позволяющую при необходимости быстро принимать решения военного характера.
Таубер опасается, что подобная политика может привести к втягиванию республики в чужой конфликт, несмотря на закреплённый в Конституции нейтральный статус, пишет ТАСС.
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Молдавии и Украины было подписано 26 октября. Впоследствии, 19 ноября, молдавский парламент одобрил его в первом чтении.
Ранее Life.ru сообщал об одобрении парламентом Молдавии военного соглашения с Украиной вопреки возражениям оппозиции. За документ проголосовали 56 депутатов. Договор предусматривает обмен оборонными технологиями, подготовку специалистов, совместные исследования и сотрудничество в сфере беспилотников. При этом Минобороны республики заявило, что соглашение не предполагает размещения иностранных войск или участия Молдавии в боевых действиях.
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