Парламент Молдавии поддержал в первом чтении соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. За документ проголосовали 56 депутатов.

«Проект соглашения поддержали 56 депутатов», — объявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Документ предусматривает обмен военными технологиями, подготовку специалистов и совместные исследования. Стороны также смогут сотрудничать в сфере беспилотников, модернизации военной техники, киберзащиты и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Соглашение подписали 26 октября во время визита в Киев молдавской делегации во главе с премьер-министром Василе Тофаном. Теперь для завершения ратификации документу необходимо пройти оставшиеся парламентские процедуры.

Против инициативы выступила молдавская оппозиция. Лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон предупредил, что расширение военного сотрудничества с Украиной может привести к вовлечению республики в вооружённый конфликт. Он напомнил о закреплённом в конституции страны нейтралитете.

В Министерстве обороны Молдавии эти опасения отвергли. Представители ведомства заявили, что соглашение направлено на развитие оборонных возможностей, не допускает размещения иностранных войск в республике и не предусматривает участия в боевых операциях. Среди возможных направлений сотрудничества названа передача нелетального оборудования, включая небоевые беспилотники и специальный транспорт.

Ранее посол России в Кишинёве Олег Озеров заявлял, что российская сторона зафиксировала производство беспилотников в молдавском городе Вадул-луй-Водэ. По утверждению дипломата, эти аппараты поставляются украинским военным.