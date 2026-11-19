Мир уже 80 лет обходится без крупных глобальных военных потрясений благодаря договорённостям, достигнутым на Ялтинской конференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря об историческом значении встречи 1945 года.

«Ведь после Ялты были созданы условия, в рамках которых была создана Организация Объединённых Наций. И 80 лет, благодаря этим договорённостям, по сути, мир живёт без крупных глобальных военных потрясений», — подчеркнул российский лидер после саммита в Китае.

Путин обратил внимание, что послевоенная система международных отношений позволила избежать нового конфликта мирового масштаба. Одним из важнейших результатов Ялтинской конференции он назвал создание предпосылок для появления ООН.

При этом президент признал, что договорённости 1945 года не смогли полностью избавить человечество от вооружённых столкновений. Региональные конфликты продолжаются и сегодня, однако, по его оценке, они не переросли в новую глобальную войну.

«Региональных конфликтов много, и сейчас они происходят. Но глобальных потрясений нет, и это благодаря договорённостям в Ялте», — отметил Путин.