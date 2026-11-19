Путин: Киеву лучше согласиться на компромиссы, чем столкнуться с реалиями
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Президент России Владимир Путин допустил, что Киев со временем может согласиться на компромиссы по урегулированию украинского конфликта. По его словам, украинским властям стоит учитывать существующие реалии, с которыми в любом случае придётся считаться. Об этом глава государства заявил журналистам после переговоров в Китае.
«Ну, посмотрим, всё течёт, всё меняется. Может быть, и к ним придёт осознание того, что лучше соглашаться с этими компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями, с которыми всё равно нужно будет когда-то согласиться», — сказал российский лидер.
Заявление прозвучало после первых трёхсторонних переговоров Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Встреча состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС и продолжалась около полутора часов.
Ранее Life.ru рассказывал о двухдневных переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации завершились 11 ноября. Стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными, однако территориальные разногласия и вопросы гарантий безопасности остались нерешёнными.
После этого 12 ноября Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Дипломатические контакты продолжились и в последующие дни. Так, 16 ноября представители Вашингтона обсудили дальнейшие шаги с помощником российского президента Юрием Ушаковым. По словам Кушнера, разговор был посвящён достигнутому прогрессу и перспективам продолжения мирного процесса.
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