Сохранение принципов Устава ООН остаётся общей задачей России, Китая и США. На особую роль трёх держав в укреплении международного права указал Владимир Путин на переговорах с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

«Мы стояли у истоков Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившаяся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закреплённые в нём принципы», — сказал президент России.

Заявление прозвучало на трёхсторонней встрече лидеров, организованной 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении помощника президента Юрия Ушакова обратиться к опыту создания ООН в 1945 году. Он напомнил, что сотрудничество СССР, США и Китая сыграло важную роль в формировании послевоенной системы международных отношений.