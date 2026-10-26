Молдавия заключила военное соглашение с Украиной ради защиты от беспилотников

Молдавия и Украина договорились о военно-техническом сотрудничестве, в том числе об обмене технологиями защиты воздушного пространства от беспилотников. Соответствующее соглашение подписали в Киеве главы оборонных ведомств двух стран Анатолий Носатый и Евгений Хмара, сообщили в правительстве Молдавии.

Документ предусматривает использование украинского опыта и технических разработок для укрепления обороноспособности республики. В частности, Кишинёв заинтересован в технологиях обнаружения и перехвата дронов, которые украинские военные применяют для защиты воздушного пространства.

Соглашение заключили во время визита молдавского премьер-министра Василе Тофана в Киев. По его словам, с начала вооружённого конфликта воздушные границы Молдавии нарушались более ста раз, а на территории страны неоднократно обнаруживали беспилотники и фрагменты боеприпасов.

При этом глава правительства подчеркнул, что расширение военного сотрудничества с Украиной не противоречит закреплённому в конституции нейтральному статусу республики.

«Нейтралитет не означает, что мы должны оставаться без защиты. Наш долг — защищать мир и безопасность наших граждан», — заявил Тофан.

В ходе переговоров стороны также обсудили совместные энергетические проекты, развитие транспортных маршрутов и перспективы вступления обеих стран в Евросоюз. Отдельное внимание уделили модернизации электрических сетей и строительству второй цепи линии электропередачи Бельцы — Днестровск, которая позволит увеличить возможности обмена электроэнергией примерно на 500 МВт.

Ещё 24 октября министр обороны Молдавии Анатолий Носатый анонсировал заключение соглашения с Украиной, которое откроет Кишинёву доступ к военным технологиям, включая разработки в области беспилотной авиации. По его словам, молдавские военные заинтересованы в украинских системах радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и дронах-перехватчиках. При этом собственных мощностей для производства беспилотников у республики пока нет. Министр также сообщил, что Молдавия уже обменивается с Украиной и Румынией данными о воздушных угрозах в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил Молдавии 317 миллионов евро на укрепление обороны и безопасности, из которых 120 миллионов направили на противовоздушную оборону. Кроме того, власти республики приняли оборонную стратегию, предусматривающую сближение с НАТО, модернизацию армии и расширение военного сотрудничества с западными странами. В документе Россия обозначена как главная угроза безопасности. Оппозиция раскритиковала этот курс, заявив о противоречии подобной политики нейтральному статусу государства.