Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Молдавию о риске повторения украинского сценария с отменой выборов и принудительной мобилизацией. По мнению дипломата, новые законодательные инициативы Кишинёва могут позволить президенту Майе Санду продлить своё пребывание у власти. Об этом Захарова заявила на брифинге.

«В случае осадного положения выборы и референдумы не проводятся и уже начатые процедуры приостанавливаются», — обратила внимание представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что подобные нормы могут стать инструментом сохранения власти действующим руководством республики. Она также выразила опасение, что вслед за ограничением избирательных процедур Молдавия рискует столкнуться с жёсткими методами мобилизации по украинскому образцу.

«Если Молдова будет продолжать катиться по этой дорожке, вся принудительная чудовищная мобилизация будет применена к гражданам Молдовы», — предупредила дипломат.

Поводом для её заявления стал разработанный в ноябре Министерством обороны Молдавии законопроект об осадном и военном положении. Документ расширяет основания для введения особых режимов, включая гибридные и подрывные действия с военной составляющей, представляющие серьёзную угрозу безопасности государства. При этом запрет на проведение выборов во время особого положения предусмотрен и действующим законодательством страны.

Ранее Life.ru сообщал, что парламент Молдавии одобрил в первом чтении соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Оно предусматривает обмен технологиями, подготовку специалистов и совместную работу в сфере беспилотников. Бывший президент Игорь Додон выступил против инициативы, предупредив о рисках для нейтралитета республики. Минобороны эти опасения отвергло, заявив, что участие молдавских военных в боевых действиях не предусмотрено. Кроме того, Майя Санду ранее назвала присутствие российских войск главным препятствием для урегулирования приднестровского конфликта. Президент подчеркнула, что Кишинёв намерен добиваться мирного решения вопроса.