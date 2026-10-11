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Регион
Опубликовано 11 октября, 10:13

«Нам нужен океан!» Трамп замахнулся на новые объекты на карте мира

Трамп заявил, что Ормузский пролив и Атлантический океан переименуют в его честь

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп задумался о переименовании Атлантического или Тихого океана в свою честь. Он хочет успеть изменить название одного из крупнейших водоёмов мира до окончания президентского срока. Об этом американский лидер рассказал на встрече со сторонниками в штате Теннесси 10 октября.

«Нам нужен океан. Поэтому я подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовём его «океан Трампа» или «океан Америк». Что-то в этом роде. Нам нужно это сделать, пока я не ушёл», — сказал президент.

Трамп также упомянул Ормузский пролив, предположив, что его можно было бы назвать проливом Трампа. При этом менять название реки Миссисипи он не собирается, объяснив это личной симпатией к ней.

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Ранее американский лидер уже добивался переименования географических объектов. В январе 2025 года он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив. В августе 2026 года Трамп также распорядился переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Эти решения меняют официальные названия, используемые федеральными ведомствами США и на американских государственных картах. Они не означают автоматического изменения международно признанных географических названий: например, Канада продолжает использовать название «озеро Онтарио».

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Татьяна Миссуми
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