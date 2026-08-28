«Самоходный дед»: Политолог заявил, что Трамп идёт «тропой Байдена» из-за возраста

Президент США Дональд Трамп в последние недели отметился рядом эпатажных решений, включая переименование канадского озера Онтарио в «Америку». Политолог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru предположил, что такие инициативы могут быть связаны как с возрастными изменениями, так и с осознанной политической стратегией главы Белого дома.

Эксперт отметил, что после 80 лет у людей могут начаться необратимые изменения в мозге и психике, и не исключил, что Трамп идёт «тропой Джо Байдена», которого в кулуарах называли «самоходным дедом». При этом Сухотин напомнил, что Трамп заработал значительную часть капитала именно на эпатаже, и у него сложилась репутация человека, который ничего не делает просто так.

По мнению политолога, игра в переименования географических объектов и рейтинги президентов может быть своеобразным актёрством и гиперпопулизмом, рассчитанным одновременно на сторонников и противников действующей власти. Такая двойственность позволяет Трампу удерживать внимание аудитории и доминировать в информационной повестке, независимо от оценки его действий.

25 августа стало известно, что Дональд Трамп задумал переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». В разгар эскалации торгового противостояния с Оттавой глава Белого дома дал понять, что подобный сценарий находится в активной проработке администрацией США. Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что озеро всё равно сохранит своё название.