Чемпион мира 1993 года и серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года Герман Титов возглавит мужскую студенческую сборную России по хоккею на зимней Универсиаде в Китае. О назначении специалиста 27 ноября сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

Титов подчеркнул, что возвращение на международную арену имеет особое значение для российского хоккея. Главной задачей команды он назвал завоевание золотых медалей.

«Как говорится, нам нужна не звёздная команда, а команда-звезда. Надеюсь, именно такой она у нас и будет», — заявил тренер.

Помогать Титову будут Андрей Миронов, Алексей Терещенко и Игорь Щадилов. За подготовку вратарей ответит Максим Соколов, за физическую подготовку игроков — Александр Кофанов. Сам Титов ранее возглавлял ряд клубов КХЛ, в том числе московский «Спартак» и омский «Авангард».

Зимняя Универсиада состоится с 15 по 25 января 2027 года в китайском Чанчуне. Мужская и женская команды из России допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. В последний раз российские хоккеисты участвовали в Универсиаде в 2019 году в Красноярске, где обе сборные завоевали золото.