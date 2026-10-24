«Нам нужно договариваться»: В Раде потребовали прямых переговоров с Москвой и смены делегации
Депутат Рады Скороход призвала Киев начать прямые переговоры с Россией
Анна Скороход. Обложка © Telegram / Голос Анны Скороход
Украина и Россия должны перейти к прямым переговорам, поскольку усилия посредников пока не привели к существенным результатам в урегулировании конфликта. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Дикий Live», призвав Киев пересмотреть состав своей переговорной делегации.
По словам парламентария, добиться реального продвижения дипломатического процесса без непосредственного диалога Москвы и Киева не получится. При этом участие международных посредников, считает она, не должно становиться обязательным условием для встречи сторон.
«Нам нужно сесть за стол переговоров», — подчеркнула Скороход.
Депутат также раскритиковала эффективность посреднических усилий представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По её мнению, передача предложений между сторонами сама по себе ещё не означает достижения прогресса в урегулировании.
Кроме того, Скороход призвала изменить состав украинской переговорной группы. Она убеждена, что в делегацию необходимо включить представителей Верховной рады, поскольку обсуждение будущего страны не должно оставаться исключительно в руках ограниченного круга чиновников. Парламентарий также высказала мнение, что Россия сохраняет готовность обсуждать урегулирование на ранее обозначенных условиях.
Ранее Анна Скороход раскритиковала новые условия мирного урегулирования, переданные Киеву американскими посредниками. По словам парламентария, после переговоров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российской стороной Украине представили более жёсткие предложения, чем обсуждались прежде. Скороход утверждала, что изменения затронули не только территориальные вопросы, но и возможные требования к украинскому законодательству.