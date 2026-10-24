«Нам нужно договариваться»: В Раде потребовали прямых переговоров с Москвой и смены делегации

Украина и Россия должны перейти к прямым переговорам, поскольку усилия посредников пока не привели к существенным результатам в урегулировании конфликта. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Дикий Live», призвав Киев пересмотреть состав своей переговорной делегации.

По словам парламентария, добиться реального продвижения дипломатического процесса без непосредственного диалога Москвы и Киева не получится. При этом участие международных посредников, считает она, не должно становиться обязательным условием для встречи сторон.

«Нам нужно сесть за стол переговоров», — подчеркнула Скороход.

Депутат также раскритиковала эффективность посреднических усилий представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По её мнению, передача предложений между сторонами сама по себе ещё не означает достижения прогресса в урегулировании.

Кроме того, Скороход призвала изменить состав украинской переговорной группы. Она убеждена, что в делегацию необходимо включить представителей Верховной рады, поскольку обсуждение будущего страны не должно оставаться исключительно в руках ограниченного круга чиновников. Парламентарий также высказала мнение, что Россия сохраняет готовность обсуждать урегулирование на ранее обозначенных условиях.