Нападающий «Динамо» Сергеев повторил рекорд по голам в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев повторил рекорд по количеству голов в Кубке России. Форвард забил в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ против «Ахмата» и достиг отметки в 24 мяча.

Сергеев отличился на 43-й минуте встречи на «ВТБ Арене» в Москве. Этот гол позволил 29-летнему футболисту сравняться с Олегом Веретенниковым и Александром Соболёвым, которые также забили по 24 мяча в Кубке России.

Таким образом, сразу три игрока делят звание лучших бомбардиров турнира за всю историю.

Перед матчем с «Ахматом» «Динамо» занимало третье место в группе B, набрав три очка после двух туров. Грозненская команда располагалась на второй строчке с четырьмя баллами.

Ранее Life.ru писал, что «Крылья Советов» увезли победу из Калининграда после безголевых 90 минут с «Балтикой». Встреча третьего тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России дошла до серии пенальти, где самарская команда не допустила ни одной осечки. Следующий матч между «Крыльями Советов» и «Балтикой» состоится 14 октября в Самаре.