Напавший на гимназию подросток из Уфы отделался 2,5 года воспитательной колонии
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В Уфе признали виновным десятиклассника, который в феврале устроил нападение на гимназию № 16. Кировский районный суд установил его вину в хулиганстве с применением оружия, при этом прокуратура настаивала на трёх годах лишения свободы в воспитательной колонии.
Ещё до происшествия подросток публиковал в своём Telegram-канале тревожные сообщения, в которых рассуждал о возможном заключении. «Проведу в тюрьме, пока не стану хотя бы совершеннолетним. Но я и так уже многое успел, мне терять нечего», — писал школьник.
Нападение произошло 3 февраля 2026 года. Тогда ещё девятиклассник Вадим И. пришёл на занятия с игрушечным автоматом, внешне напоминающим пневматическое оружие, и открыл стрельбу пластиковыми шариками в классе. Подросток попал в лицо учителю истории, а также произвёл несколько выстрелов в сторону одноклассников.
Кроме того, школьник взрывал петарды в коридорах учебного заведения. Преподаватель получил ссадину на лице, других пострадавших, согласно данным следствия, не было. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.
В ходе разбирательства подросток находился под домашним арестом. Государственное обвинение просило назначить ему три года воспитательной колонии с учётом несовершеннолетнего возраста.
После задержания школьник утверждал, что не собирался причинять окружающим серьёзный вред, а хотел лишь напугать тех, с кем конфликтовал. Ранее Life.ru публиковал его объяснения, данные сотрудникам полиции. После происшествия депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детям реалистичных копий оружия.
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