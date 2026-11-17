В Уфе признали виновным десятиклассника, который в феврале устроил нападение на гимназию № 16. Кировский районный суд установил его вину в хулиганстве с применением оружия, при этом прокуратура настаивала на трёх годах лишения свободы в воспитательной колонии.

Ещё до происшествия подросток публиковал в своём Telegram-канале тревожные сообщения, в которых рассуждал о возможном заключении. «Проведу в тюрьме, пока не стану хотя бы совершеннолетним. Но я и так уже многое успел, мне терять нечего», — писал школьник.

Нападение произошло 3 февраля 2026 года. Тогда ещё девятиклассник Вадим И. пришёл на занятия с игрушечным автоматом, внешне напоминающим пневматическое оружие, и открыл стрельбу пластиковыми шариками в классе. Подросток попал в лицо учителю истории, а также произвёл несколько выстрелов в сторону одноклассников.

Кроме того, школьник взрывал петарды в коридорах учебного заведения. Преподаватель получил ссадину на лице, других пострадавших, согласно данным следствия, не было. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе разбирательства подросток находился под домашним арестом. Государственное обвинение просило назначить ему три года воспитательной колонии с учётом несовершеннолетнего возраста.