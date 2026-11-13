В Сургуте мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на участкового и похищении его табельного оружия, покончил с собой при попытке задержания. Об этом РЕН ТВ сообщили в МВД.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и попытались его задержать. Однако мужчина попытался скрыться и, по информации правоохранителей, совершил самоубийство. Обстоятельства его гибели выясняются.

Нападение произошло 13 ноября в одном из участковых пунктов полиции Сургута. По предварительным данным, мужчина пришёл к правоохранителю, чтобы пожаловаться на соседа. Во время приёма посетитель неожиданно достал нож и напал на сотрудника.