Напавший с ножом на участкового в Сургуте покончил с собой при задержании
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В Сургуте мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на участкового и похищении его табельного оружия, покончил с собой при попытке задержания. Об этом РЕН ТВ сообщили в МВД.
Полицейские установили местонахождение подозреваемого и попытались его задержать. Однако мужчина попытался скрыться и, по информации правоохранителей, совершил самоубийство. Обстоятельства его гибели выясняются.
Нападение произошло 13 ноября в одном из участковых пунктов полиции Сургута. По предварительным данным, мужчина пришёл к правоохранителю, чтобы пожаловаться на соседа. Во время приёма посетитель неожиданно достал нож и напал на сотрудника.
В ходе борьбы нападавшему удалось завладеть табельным пистолетом участкового, после чего он скрылся. Полицейский получил ссадины, серьёзных травм удалось избежать. Подозреваемым оказался уроженец Челябинска 2002 года рождения. После происшествия полиция организовала его поиски.