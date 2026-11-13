В Сургуте мужчина напал с ножом на участкового, отобрал пистолет и скрылся
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В Сургуте 24-летний местный житель напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и завладел его табельным оружием. Инцидент произошёл прямо в участковом пункте, куда мужчина пришёл написать заявление на соседа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«Сегодня днём в Сургуте находившийся в состоянии опьянения 24-летний местный житель прибыл на участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, после нападения мужчина завладел служебным пистолетом полицейского и скрылся с места происшествия.
Правоохранители разыскивают подозреваемого. Обстоятельства нападения выясняются.
Похожий случай произошёл в Башкирии. Житель Уфы угнал полицейский автомобиль, пока правоохранители спасали мужчину от нападения пьяной компании. Инцидент произошёл ночью на улице Комарова возле стадиона «Нефтяник». Пока сотрудники полиции разнимали драку, один из нападавших сел за руль патрульной машины и попытался скрыться. При этом он протащил по асфальту полицейского, пытавшегося остановить автомобиль. Угонщика быстро задержали.