В Сургуте 24-летний местный житель напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и завладел его табельным оружием. Инцидент произошёл прямо в участковом пункте, куда мужчина пришёл написать заявление на соседа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Сегодня днём в Сургуте находившийся в состоянии опьянения 24-летний местный житель прибыл на участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, после нападения мужчина завладел служебным пистолетом полицейского и скрылся с места происшествия.

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Обстоятельства нападения выясняются.