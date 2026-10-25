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Опубликовано 25 октября, 21:44

Наперекор Трампу: Демократы нашли способ возобновить помощь Украине

Reuters: Демократы могут одобрить новую помощь Украине в обход вето Трампа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Демократы могут добиться выделения нового пакета помощи Украине даже вопреки позиции президента США Дональда Трампа. Для этого партии необходимо получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября, пишет Reuters.

В случае победы демократы смогут самостоятельно определять повестку голосований и выносить на рассмотрение законопроекты о финансировании Киева. По оценке агентства, подобные инициативы могут заручиться поддержкой двух третей законодателей в каждой палате. Этого количества голосов достаточно для преодоления президентского вето.

Трамп практически прекратил прямую военную и финансовую помощь Украине. Кроме того, его решение ослабить ограничения на российское дизельное топливо и энергоресурсы вызвало недовольство части конгрессменов, включая республиканцев. Демократы также могут попытаться заблокировать возвращение российского дизеля на мировой рынок.

В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю
В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю

Ранее Life.ru сообщал, что европейские чиновники не рассчитывают на серьёзное увеличение американской помощи Украине даже в случае победы демократов. По данным Politico, в Брюсселе допускают лишь ограниченные уступки со стороны Белого дома, включая ускорение поставок ракет для ПВО и восстановление доступа Киева к спутниковым сервисам. При этом новый состав Конгресса приступит к работе только в январе 2027 года.

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Николь Вербер
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