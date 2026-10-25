Наперекор Трампу: Демократы нашли способ возобновить помощь Украине

Демократы могут добиться выделения нового пакета помощи Украине даже вопреки позиции президента США Дональда Трампа. Для этого партии необходимо получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября, пишет Reuters.

В случае победы демократы смогут самостоятельно определять повестку голосований и выносить на рассмотрение законопроекты о финансировании Киева. По оценке агентства, подобные инициативы могут заручиться поддержкой двух третей законодателей в каждой палате. Этого количества голосов достаточно для преодоления президентского вето.

Трамп практически прекратил прямую военную и финансовую помощь Украине. Кроме того, его решение ослабить ограничения на российское дизельное топливо и энергоресурсы вызвало недовольство части конгрессменов, включая республиканцев. Демократы также могут попытаться заблокировать возвращение российского дизеля на мировой рынок.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские чиновники не рассчитывают на серьёзное увеличение американской помощи Украине даже в случае победы демократов. По данным Politico, в Брюсселе допускают лишь ограниченные уступки со стороны Белого дома, включая ускорение поставок ракет для ПВО и восстановление доступа Киева к спутниковым сервисам. При этом новый состав Конгресса приступит к работе только в январе 2027 года.