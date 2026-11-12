Енот, который в 2025 году устроил погром в американском алкомаркете, превратился в местную знаменитость и помог службе защиты животных собрать более 290 тысяч долларов пожертвований. Об этом пишет Washington Post.

Как отмечает издание, обычно служба защиты животных и приют округа Хановер получает меньше 20 тысяч долларов в год. Однако после истории с енотом сумма пожертвований выросла в разы.

Приют вместе с компанией по производству одежды выпустил футболки, худи, кепки и кружки с изображением спящего енота. Вырученные средства направили на покупку нательных камер для восьми сотрудников. Ещё около 140 тысяч долларов планируют использовать на другие нужды, в том числе на создание резервного фонда для лечения раненых животных.

Глава службы Джеффри Паркер с юмором высказался о судьбе хвостатого героя.

«Надеюсь, он живёт где-нибудь хорошей жизнью <…> и ведёт трезвый образ жизни», — сказал он.

Сам инцидент произошёл около года назад в штате Вирджиния. Ночью енот пробрался в алкомаркет, разбил не менее 14 бутылок, напился и уснул рядом с унитазом. В таком состоянии его и обнаружил менеджер магазина. Позже животное доставили в приют, а спустя несколько часов сна отпустили обратно на волю.

Позднее Washington Post писала, что этот же зверёк мог забраться в студию боевых искусств и офис департамента транспортных средств.