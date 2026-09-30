Написал за пару минут: Азиза выпустит песню с последними стихами Сергея Соседова

Певица Азиза собирается записать песню, припев для которой незадолго до смерти написал музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом артистка рассказала 30 сентября на церемонии прощания с журналистом в Москве. Прощание проходит в Большом зале Троекуровского кладбища.

Азиза рассказала о песне с припевом, который написал Сергей Соседов. Видео © Life.ru

По словам Азизы, музыку к композиции Олег Молчанов написал около года назад, однако певица всё это время не приступала к записи — ей не хватало ключевой строчки. Тогда композитор посоветовал обратиться к Соседову.

«Я сразу ему позвонила, он мне написал сразу, за несколько минут, припев. Я буквально на следующей неделе, год спустя, как написал музыку Олег Молчанов, — там будет припев Серёжи», — рассказала Азиза.

Артистка подчеркнула, что с Соседовым её связывала не только работа. По её словам, они много разговаривали о жизни и были очень близки.

«Мы не только сотрудничали, мы о жизни много говорили. У нас было больше, чем дружба, — единство духа, единство душ. В настоящей жизни он был моим родным», — сказала певица.

Азиза также призналась, что много обсуждала с Соседовым одиночество и внутреннюю опору человека. Она назвала критика «божественным человеком», пояснив, что говорит это «без громких слов».

Ранее Life.ru рассказывал о жизни и карьере Сергея Соседова. Широкую известность ему принесли «Акулы пера», позднее он входил в жюри музыкальных телешоу и работал ведущим программы «За гранью». ЖУрналист умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Ему было 58 лет. 30 сентября с ним прощаются в Москве.