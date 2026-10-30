Напротив РУДН в Москве вывесили флаг террористического легиона

В Москве напротив главного корпуса РУДН заметили бело-синий баннер, напоминающий символику запрещённого в России легиона «Свобода России»*. Полотнище вызвало вопросы у прохожих, после чего его демонтировали по требованию представителей университета. Об этом пишет Baza.

Полиция проверяет появление бело-синего баннера возле РУДН в Москве. Видео © Telegram / Baza

Необычный флаг разместили на фасаде недостроенного здания по адресу улица Миклухо-Маклая, 11Б. После обнаружения подозрительного полотнища руководство РУДН настояло на его удалении. Сейчас обстоятельствами произошедшего занимается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, кто разместил баннер и с какой целью. При этом внешнее сходство расцветки само по себе не устанавливает принадлежность символики конкретной организации.

Ранее Life.ru сообщал о задержании трёх подростков, наносивших символику запрещённой организации на здания в Чувашии. По версии следствия, несовершеннолетние в возрасте 14–16 лет участвовали в деятельности террористического объединения через интернет и публиковали пропагандистские видеоролики. Кроме того, с апреля по июнь 2026 года они неоднократно оставляли соответствующие изображения на городских объектах.