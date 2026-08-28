В Чувашии поймали трёх подростков, расписывающих здания запрещённой символикой

В городе Канаш в Чувашии задержали троих подростков 14, 15 и 16 лет, которых подозревают в участии в деятельности террористической организации. Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 205.5 УК РФ, сообщили в региональном управлении СК.

Видео © МАХ/Чувашия Следком

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года несовершеннолетние через интернет участвовали в деятельности международной организации, признанной в России террористической. Подростки размещали в одной из социальных сетей видеоролики с пропагандой идеологии и деятельности запрещённой организации, а также неоднократно наносили её символику на здания в Канаше.

Расследование ведётся совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Суд отправил всех троих фигурантов под домашний арест. В СК напомнили, что уголовная ответственность за участие в деятельности террористической организации наступает с 14 лет. По части 2 статьи 205.5 УК РФ предусмотрено в том числе лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет остаётся одной из актуальных угроз. 28 августа Следственный комитет предупредил о вербовке школьников через соцсети и мессенджеры: подросткам могут обещать лёгкий заработок, а затем склонять их к диверсиям и терактам. В июне Life.ru также рассказывал о задержании подростка из Дагестана, который, по данным ФСБ, администрировал террористическое интернет-сообщество. Ещё в одном деле на Ставрополье фигурантами стали семеро несовершеннолетних, которых обвинили в несообщении о знакомом, состоявшем в запрещённой организации и готовившем теракт.