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Регион
28 августа, 14:42

В Чувашии поймали трёх подростков, расписывающих здания запрещённой символикой

Обложка © МАХ/Чувашия Следком

Обложка © МАХ/Чувашия Следком

В городе Канаш в Чувашии задержали троих подростков 14, 15 и 16 лет, которых подозревают в участии в деятельности террористической организации. Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 205.5 УК РФ, сообщили в региональном управлении СК.

Видео © МАХ/Чувашия Следком

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года несовершеннолетние через интернет участвовали в деятельности международной организации, признанной в России террористической. Подростки размещали в одной из социальных сетей видеоролики с пропагандой идеологии и деятельности запрещённой организации, а также неоднократно наносили её символику на здания в Канаше.

Расследование ведётся совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Суд отправил всех троих фигурантов под домашний арест. В СК напомнили, что уголовная ответственность за участие в деятельности террористической организации наступает с 14 лет. По части 2 статьи 205.5 УК РФ предусмотрено в том числе лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Московские подростки за год совершили 37 преступлений под влиянием мошенников
Московские подростки за год совершили 37 преступлений под влиянием мошенников

Вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет остаётся одной из актуальных угроз. 28 августа Следственный комитет предупредил о вербовке школьников через соцсети и мессенджеры: подросткам могут обещать лёгкий заработок, а затем склонять их к диверсиям и терактам. В июне Life.ru также рассказывал о задержании подростка из Дагестана, который, по данным ФСБ, администрировал террористическое интернет-сообщество. Ещё в одном деле на Ставрополье фигурантами стали семеро несовершеннолетних, которых обвинили в несообщении о знакомом, состоявшем в запрещённой организации и готовившем теракт.

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Николь Вербер
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