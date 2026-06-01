На Ставрополье мужчину и семерых подростков обвинили в несообщении о террористе

Следователи на Ставрополье завели уголовные дела на восьмерых жителей Андроповского муниципального округа. Среди них семеро подростков. По версии СК, они не сообщили в полицию о знакомом, который открыто причислял себя к запрещённой группировке.

«Возбуждение уголовных дел стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и краевых управлений ФСБ и МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, всё произошло в 2025 году: 21-летний парень и семеро подростков от 14 до 17 лет знали, что их несовершеннолетний знакомый состоит в запрещённой террористической организации, вербует новых сообщников и готовит теракт. Но вместо обращения в соответствующие органы они решили умолчать об этом. Производство ведётся по статье «Несообщение о преступлении».

Ранее следственный комитет предъявил обвинение двум фигурантам дела о подготовке теракта в Краснодарском крае — 18-летнему жителю Туапсе и его 17-летнему приятелю. В марте старший из них через мессенджер вышел на связь с участником запрещённой в РФ террористической организации, который пообещал 300–500 долларов за изготовление и закладку самодельного взрывного устройства в тайник. Исполнитель привлёк друга. Также появилось видео задержания подростков, готовивших теракт.