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Опубликовано 20 сентября, 14:39

«Нарастает в геометрической прогрессии»: Памфилова заявила о ненависти недружественных стран

Памфилова заявила о росте ненависти к России со стороны недружественных стран

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что недружественные страны усиливают негативное отношение к России. По её словам, после выборов 2024 года и проблем, возникших в ряде государств, были сделаны необходимые выводы.

«Учитывая текущую ситуацию… эскалация ненависти, которая нарастает в геометрической прогрессии. Мы вновь… организовали пункты голосования», — сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещённые кампании стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

«Заточены на срыв выборов»: Памфилова рассказала об «электоральных стервятниках» Запада
«Заточены на срыв выборов»: Памфилова рассказала об «электоральных стервятниках» Запада

Ранее Памфилова заявляла, что попытки сорвать выборы депутатов Госдумы с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов не достигли цели. За время выборов успешных атак на информационные ресурсы избирательной системы зафиксировано не было.

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Полина Никифорова
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