Нардеп Бужанский: Группа активистов стремится захватить власть на Украине

Группа украинских активистов и связанных с ними депутатов пытается получить контроль над Офисом генерального прокурора, прикрываясь требованиями Евросоюза. Такое обвинение выдвинул депутат Верховной рады Максим Бужанский. По его мнению, речь идёт о попытке установить влияние не только на прокуратуру, но и на украинский парламент, передаёт «Страна.ua».

«Всё, что мы наблюдаем в этом отношении, и речь не только о генпрокуроре, это попытка одной очень небольшой, но наглой группы активистов и их депутатов, установить контроль над Офисом генерального прокурора, и, таким образом, над Верховной радой в принципе», — заявил парламентарий.

Поводом для его критики стала инициатива введения конкурсного отбора на должность генпрокурора. По словам Бужанского, сторонники такого механизма пытаются представить его как обязательное условие евроинтеграции. Однако депутат настаивает, что Брюссель подобного требования не выдвигал.

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