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Опубликовано 7 октября, 01:58

Наркокартель из Мексики готовит похищения силовиков США в Техасе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert P. Alvarez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert P. Alvarez

Мексиканский наркокартель готовит операцию против американских силовиков, которые работают на южной границе США в Техасе. В числе возможных целей — сотрудники таможенной и пограничной службы (US Customs & Border Protection, CBP). Об этом заявила журналистка телеканала NewsNation Эли Брэдли со ссылкой на предупреждение Министерства внутренней безопасности США.

По данным Брэдли, наркокартель планирует похищать американских правоохранителей в районах Пресидио и Эль-Пасо.

«Первоначальные сообщения указывают, что цель этой операции может включать попытки нацелиться на сотрудников правоохранительных органов CBP и похитить их в районах операций Пресидио и Эль-Пасо»,написала журналистка на своей странице в соцсети X.

В предупреждении также говорится о планах известного «контрабандиста нелегалов». По информации Брэдли, он намерен переправить в США нескольких нелегальных мигрантов из Колумбии и Венесуэлы.

Журналистка не раскрыла имя контрабандиста и не уточнила, какой именно наркокартель готовит операцию.

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Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о возможной переброске части американских военнослужащих и техники из Европы в Западное полушарие. По его словам, США намерены усилить борьбу с наркокартелями и расширить военное присутствие в Центральной и Южной Америке.

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Лия Мурадьян
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