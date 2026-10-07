Наркокартель из Мексики готовит похищения силовиков США в Техасе

Мексиканский наркокартель готовит операцию против американских силовиков, которые работают на южной границе США в Техасе. В числе возможных целей — сотрудники таможенной и пограничной службы (US Customs & Border Protection, CBP). Об этом заявила журналистка телеканала NewsNation Эли Брэдли со ссылкой на предупреждение Министерства внутренней безопасности США.

По данным Брэдли, наркокартель планирует похищать американских правоохранителей в районах Пресидио и Эль-Пасо.

«Первоначальные сообщения указывают, что цель этой операции может включать попытки нацелиться на сотрудников правоохранительных органов CBP и похитить их в районах операций Пресидио и Эль-Пасо», — написала журналистка на своей странице в соцсети X.

В предупреждении также говорится о планах известного «контрабандиста нелегалов». По информации Брэдли, он намерен переправить в США нескольких нелегальных мигрантов из Колумбии и Венесуэлы.

Журналистка не раскрыла имя контрабандиста и не уточнила, какой именно наркокартель готовит операцию.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о возможной переброске части американских военнослужащих и техники из Европы в Западное полушарие. По его словам, США намерены усилить борьбу с наркокартелями и расширить военное присутствие в Центральной и Южной Америке.