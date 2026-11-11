Около миллиона россиян стоят на учёте с диагностированной алкогольной зависимостью, но реальная картина шире. От шести до десяти миллионов употребляют регулярно, а ещё примерно 30% делают это умеренно — по пятницам и праздникам. Такие цифры привёл врач психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с НСН.

«Это вершина айсберга. Миллион — это уже дно, когда серьёзные проблемы со здоровьем, и им пришлось сдаваться», — отметил специалист.

Отдельно он выделил так называемых культуропитейщиков — тех, кто пьёт умеренно и регулярно. По его наблюдению, такие люди агрессивно реагируют на желание близких провести пятницу трезво, но зависимостью своё поведение не считают.

Самый тревожный показатель — новогодние праздники. По словам нарколога, смертность в этот период увеличивается в пять раз. Причина проста: алкоголь плюс свободное время. Скорые, МЧС, пожарные и полиция работают в усиленном режиме, причём так происходит каждый год.

Шуров говорит об этом не понаслышке: он работал на скорой. Среди нелепых новогодних смертей он перечислил петарды, балконы и поезда.