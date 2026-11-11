Нарколог объяснил пятикратный рост смертности в России в новогодние праздники
Нарколог Шуров сообщил о росте смертности в Новый год в 5 раз из-за алкоголя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около миллиона россиян стоят на учёте с диагностированной алкогольной зависимостью, но реальная картина шире. От шести до десяти миллионов употребляют регулярно, а ещё примерно 30% делают это умеренно — по пятницам и праздникам. Такие цифры привёл врач психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с НСН.
«Это вершина айсберга. Миллион — это уже дно, когда серьёзные проблемы со здоровьем, и им пришлось сдаваться», — отметил специалист.
Отдельно он выделил так называемых культуропитейщиков — тех, кто пьёт умеренно и регулярно. По его наблюдению, такие люди агрессивно реагируют на желание близких провести пятницу трезво, но зависимостью своё поведение не считают.
Самый тревожный показатель — новогодние праздники. По словам нарколога, смертность в этот период увеличивается в пять раз. Причина проста: алкоголь плюс свободное время. Скорые, МЧС, пожарные и полиция работают в усиленном режиме, причём так происходит каждый год.
Шуров говорит об этом не понаслышке: он работал на скорой. Среди нелепых новогодних смертей он перечислил петарды, балконы и поезда.
А ранее россиян предупредили, что ежедневная бутылка пива опаснее редких застолий с крепким алкоголем. По словам медика, такая привычка часто не воспринимается как употребление спиртного, однако именно она может оказаться опаснее редкого употребления водки по праздникам.