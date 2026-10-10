«Народ ждёт»: Зеленского призвали немедленно уйти с поста после сделки Путина и Трампа

Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского немедленно уйти в отставку и передать полномочия парламенту. Свою позицию он связал с последними событиями в отношениях Киева и Вашингтона, включая итоги переговоров украинской делегации в Майами и дизельную сделку президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Последние события говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной раде», — написал Новинский в соцсетях.

По мнению экс-депутата, Верховная рада должна сформировать рабочую группу для прямых переговоров с Москвой — без посредников и предварительных условий. Он считает, что украинский парламент должен взять на себя ответственность за дальнейшие решения.

«На кону поставлено слишком многое. Народ ждёт справедливости и решительности. Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном», — заключил экс-нардеп Новинский.

9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали украинский конфликт и экономическое сотрудничество. Лидеры договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынок. Решение Вашингтона смягчить ограничения для таких поставок вызвало критику со стороны Киева.