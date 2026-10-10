Трамп поблагодарил РФ за поставки «миллионов и миллионов» тонн топлива

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за договорённости о крупных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Во время выступления он подчеркнул, что дополнительные объёмы горючего сейчас необходимы Соединённым Штатам.

«Именно это нам сейчас и необходимо», — заявил Трамп под аплодисменты аудитории.

Американский лидер ранее сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Москва согласилась оперативно направить на рынок более 300 тыс. тонн дизеля. Ещё 500 тыс. тонн, по его словам, планируется поставить в ноябре, затем — около 1 млн тонн.