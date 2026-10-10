Трамп поблагодарил РФ за поставки «миллионов и миллионов» тонн топлива
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Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за договорённости о крупных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Во время выступления он подчеркнул, что дополнительные объёмы горючего сейчас необходимы Соединённым Штатам.
«Именно это нам сейчас и необходимо», — заявил Трамп под аплодисменты аудитории.
Американский лидер ранее сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Москва согласилась оперативно направить на рынок более 300 тыс. тонн дизеля. Ещё 500 тыс. тонн, по его словам, планируется поставить в ноябре, затем — около 1 млн тонн.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп признал потребность США в российском дизеле и поблагодарил Путина за договорённости. Американский президент назвал соглашение крупным и важным и отметил, что Вашингтон рад получить дополнительные объёмы топлива. По его словам, российские поставки должны помочь увеличить предложение дизеля и повлиять на цены. Напомним, РФ согласилась поставить США и другим покупателям 300 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. Путин с пониманием отнёсся к предложениям Трампа по Украине.
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