«Самый мощный ресурс на планете»: Глава Росатома оценил диалог Путина и Трампа
Лихачёв назвал контакты Путина и Трампа мощнейшим ресурсом в мире
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обладают огромным потенциалом и могут стать одним из самых ценных ресурсов в мире. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.
«Это, может быть, самый мощный ресурс сегодня на планете», — отметил он.
По словам главы «Росатома», после телефонного разговора лидеров начали оперативно исполняться решения по снятию санкций и заключению контрактов. Лихачёв отметил, что даже относительно короткая беседа Путина и Трампа показала эффективность прямого диалога между президентами.
Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. Большая часть беседы, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Также Россия согласилась поставить США и другим покупателям 300 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. Путин с пониманием отнёсся к предложениям Трампа по Украине.
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