«Самый мощный ресурс на планете»: Глава Росатома оценил диалог Путина и Трампа

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обладают огромным потенциалом и могут стать одним из самых ценных ресурсов в мире. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

«Это, может быть, самый мощный ресурс сегодня на планете», — отметил он.

По словам главы «Росатома», после телефонного разговора лидеров начали оперативно исполняться решения по снятию санкций и заключению контрактов. Лихачёв отметил, что даже относительно короткая беседа Путина и Трампа показала эффективность прямого диалога между президентами.