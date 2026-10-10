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Опубликовано 10 октября, 13:48

«Самый мощный ресурс на планете»: Глава Росатома оценил диалог Путина и Трампа

Лихачёв назвал контакты Путина и Трампа мощнейшим ресурсом в мире

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обладают огромным потенциалом и могут стать одним из самых ценных ресурсов в мире. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачёв.

«Это, может быть, самый мощный ресурс сегодня на планете», — отметил он.

По словам главы «Росатома», после телефонного разговора лидеров начали оперативно исполняться решения по снятию санкций и заключению контрактов. Лихачёв отметил, что даже относительно короткая беседа Путина и Трампа показала эффективность прямого диалога между президентами.

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Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. Большая часть беседы, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Также Россия согласилась поставить США и другим покупателям 300 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. Путин с пониманием отнёсся к предложениям Трампа по Украине.

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Андрей Бражников
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