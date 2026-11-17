Майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана стал победителем всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Итоги объявили 17 ноября. Победителю вручили медаль «За доблесть в службе» и УАЗ «Патриот».

Минликаеву 41 год, из них 12 лет он служит участковым в Калтасинском районе. За ним закреплены семь сёл, где живут чуть больше трёх тысяч человек. Между сёлами порой до 25 километров бездорожья. До полиции офицер служил водолазом.

Финалистов конкурса выбрали жители регионов. Затем они три дня отвечали на вопросы по законодательству, бежали трёхкилометровый кросс, соревновались в стрельбе и борьбе. Второе место занял капитан Александр Резанов из Вологды, третье — лейтенант Ирек Ситдиков из Татарстана.

Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что в этом году участковые раскрыли каждое четвёртое преступление, проверили 8 миллионов обращений и пресекли около 1,2 миллиона административных правонарушений, пишет kp.ru.