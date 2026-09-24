Ревнивая москвичка организовала похищение друга собственного мужа

Москвичка организовала незаконное удержание друга своего мужа, чтобы заставить мужчин прекратить общение. Для реализации плана она нашла через интернет четверых соучастников и заранее арендовала квартиру на Тверской улице, сообщили в столичном СК.

По версии следствия, женщина испытывала к приятелю супруга личную неприязнь. Одной из сообщниц поручили познакомиться с мужчиной в соцсетях и войти к нему в доверие.

18 сентября она пригласила потерпевшего на встречу в съёмную квартиру на Тверской. Когда мужчина пришёл, дверь заперли, а вскоре туда прибыли организатор и остальные участники группы.

Соучастники представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на мужчину наручники, забрали телефон и не позволяли ему уйти. В квартире его удерживали около часа. Свободу приятелю мужа вернули только после того, как он пообещал больше не общаться с супругом организатора.

Следователи задержали женщину и троих её предполагаемых сообщников. Им предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ещё одного участника разыскивают.

Ранее сообщалось, что полиция Краснодара проверяет сообщения о возможном похищении девушки вечером 20 сентября в Пашковском жилом массиве. Очевидцы утверждают, что неизвестные силой посадили её в Chery Tiggo без номеров и уехали, а девушка кричала и звала на помощь. Сотрудники полиции незамедлительно начали проверку.