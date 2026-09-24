Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 16:14

Ревнивая москвичка организовала похищение друга собственного мужа

СК: Москвичка с четырьмя соучастниками похитила друга своего мужа

Москвичка с четырьмя соучастниками похитила друга своего мужа. Обложка © Telegram / Столичный СК

Москвичка с четырьмя соучастниками похитила друга своего мужа. Обложка © Telegram / Столичный СК

Москвичка организовала незаконное удержание друга своего мужа, чтобы заставить мужчин прекратить общение. Для реализации плана она нашла через интернет четверых соучастников и заранее арендовала квартиру на Тверской улице, сообщили в столичном СК.

По версии следствия, женщина испытывала к приятелю супруга личную неприязнь. Одной из сообщниц поручили познакомиться с мужчиной в соцсетях и войти к нему в доверие.

18 сентября она пригласила потерпевшего на встречу в съёмную квартиру на Тверской. Когда мужчина пришёл, дверь заперли, а вскоре туда прибыли организатор и остальные участники группы.

Соучастники представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на мужчину наручники, забрали телефон и не позволяли ему уйти. В квартире его удерживали около часа. Свободу приятелю мужа вернули только после того, как он пообещал больше не общаться с супругом организатора.

Следователи задержали женщину и троих её предполагаемых сообщников. Им предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ещё одного участника разыскивают.

Схема «любимая бывшая»: Россиянка похитила у экс-мужа миллионы за СВО и понесла кару
Схема «любимая бывшая»: Россиянка похитила у экс-мужа миллионы за СВО и понесла кару

Ранее сообщалось, что полиция Краснодара проверяет сообщения о возможном похищении девушки вечером 20 сентября в Пашковском жилом массиве. Очевидцы утверждают, что неизвестные силой посадили её в Chery Tiggo без номеров и уехали, а девушка кричала и звала на помощь. Сотрудники полиции незамедлительно начали проверку.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar