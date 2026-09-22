Неизвестные похитили девушку на авто без номеров в Краснодаре

Полиция Краснодара начала проверку после сообщения очевидцев о возможном похищении девушки на улице Кирова. По словам свидетелей, неизвестные силой посадили её в автомобиль и уехали. Инцидент произошёл вечером 20 сентября в Пашковском жилом массиве.

В соцсетях утверждается, что всё случилось возле магазина, а девушка кричала и звала на помощь. Очевидцы также сообщали, что неизвестные передвигались на Chery Tiggo без государственных номеров.

«В связи с поступившей информацией сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке данного инцидента», — сообщили в региональном главке МВД.

Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего и личности людей, которые могут быть причастны к инциденту. Информации о местонахождении девушки и возможных задержаниях пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Краснодаре, где очевидцы сняли, как несколько мужчин силой затолкали женщину в автомобиль и увезли. Тогда всё произошло ночью на улице Героя Яцкова, после чего местные жители передали полиции запись с камер наблюдения. Правоохранители начали проверку.