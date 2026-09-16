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Опубликовано 16 сентября, 14:35

Московский бизнесмен, пытавшийся похитить девочку у мамы в Москве, задержан

Обложка © Telegram / Вaza

Обложка © Telegram / Вaza

Московский предприниматель Гайк Дарбинян оказался в отделении полиции после ситуации с его семилетней дочерью. По данным Telegram-канала «База», бизнесмена проверяют после сообщения об организации похищения ребёнка.

Мать ребёнка Анаит обратилась с заявлением в Следственный комитет. По этому факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действий участников ситуации пока устанавливаются. Официальных подробностей от правоохранительных органов на данный момент не приводится.

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Напомним, что 35-летний руководитель строительной компании «Легенда» утром организовал нападение, чтобы забрать девочку у бывшей супруги. Сейчас он даёт объяснения правоохранителям.

Больше новостей о расследованиях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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