Московский бизнесмен, пытавшийся похитить девочку у мамы в Москве, задержан

Московский предприниматель Гайк Дарбинян оказался в отделении полиции после ситуации с его семилетней дочерью. По данным Telegram-канала «База», бизнесмена проверяют после сообщения об организации похищения ребёнка.

Мать ребёнка Анаит обратилась с заявлением в Следственный комитет. По этому факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действий участников ситуации пока устанавливаются. Официальных подробностей от правоохранительных органов на данный момент не приводится.