Раскрыт организатор похищения девочки у мамы в Москве — её пятилетний брат уже у него

Мать семилетней девочки, которую мужчины пытались силой забрать на улице в Москве, обвинила в организации нападения бывшего супруга. Деталями поделились женщина и её адвокат.

По словам москвички, среди нападавших она сначала узнала водителя экс-мужа, а затем в конфликт вмешался и сам мужчина. 35-летний отец ребёнка руководит крупной строительной компанией, возводящей жилые комплексы в столице. Супруги расстались после восьми лет брака. Причиной развода стали побои и преследование со стороны мужчины, рассказали телеграм-каналу «База» женщина и её адвокат.

Юрист также рассказал, что во время бракоразводного процесса отец забрал пятилетнего сына, после чего мать не видела мальчика почти четыре месяца. Позднее суд определил место жительства обоих детей с женщиной. Однако это не остановило отца. Сейчас он попытался выкрасть и дочку.

Во время нападения, о котором ранее писал Life.ru, травмы получили и мать, и дочь. У девочки диагностировали повреждение шеи и ушибы, а у женщины — ушибы спины и копчика, а также гематому на лице. Нападение произошло по дороге на занятия в школу. Дедушка ребёнка и прохожие помогли матери удержать девочку, после чего мужчины скрылись. Женщина обратилась в правоохранительные органы.