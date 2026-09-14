Жительница Кубани потребовала 18 млн у сожителя за домогательства к дочери

Жительницу Краснодарского края и её сообщников приговорили к срокам от восьми до девяти лет по делу о вымогательстве. По материалам дела, женщина потребовала 18 миллионов рублей у сожителя после того, как её дочь рассказала о домогательствах с его стороны.

Как сообщает Kub Mash, о произошедшем Альбина узнала в июне 2023 года. Вместо обращения в полицию она вместе с бывшим мужем — отцом девочки — и двумя знакомыми решила потребовать деньги у предполагаемого обидчика ребёнка.

Мужчине включили аудиозапись с рассказом девочки, после чего, по версии обвинения, заставили написать расписку о несуществующем долге в пять миллионов рублей. У него также забрали около 20 тысяч рублей наличными и потребовали оформить кредит и передать полученные деньги.

Кроме того, фигуранты завладели автомобилем мужчины и правами на недвижимость в Москве. Общая сумма требований, как утверждается, достигала 18 миллионов рублей.

Впоследствии участников группы задержали. Суд назначил Альбине и её сообщникам наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти лет. Вину они не признали.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве мужчины, который совращал свою падчерицу и занимался распространением детской порнографии. Следствие выявило эпизод с дочерью его сожительницы после проверки переписки в мессенджере.