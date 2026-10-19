«Нарушает абсолютно всё»: Врач раскрыл, чем грозит привычка сидеть в телефоне лёжа перед сном

Привычка листать социальные сети или работать с ноутбуком лёжа на диване может обернуться болями в шее, нарушениями осанки и проблемами со сном. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил заслуженный врач России, вертеброневролог Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, при длительном использовании гаджетов в неудобном положении мышцы шеи постоянно напряжены. Это может вызывать дискомфорт и создавать дополнительную нагрузку на шейный отдел позвоночника.

«Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лёжа нарушает абсолютно всё, не только осанку», — подчеркнул врач.

Кабычкин считает, что подобная привычка способна способствовать появлению головокружений, ухудшению самочувствия и нарушениям сна. Он связывает эти симптомы в том числе с возможными изменениями кровообращения в области шеи.

Отдельную опасность, по мнению специалиста, представляет использование телефона непосредственно перед сном. Постоянный поток информации мешает расслабиться и переключиться на отдых. В результате человек может столкнуться с трудностями при засыпании.

Для профилактики врач посоветовал ограничивать непрерывную работу с гаджетами 30–40 минутами, следить за осанкой и регулярно делать перерывы. Он также рекомендовал два-три раза в неделю уделять время физической активности. Подойдут прогулки, гимнастика, танцы или скандинавская ходьба.

Тем, кто много работает сидя, Кабычкин предложил придерживаться «правила 90 градусов»: сохранять прямой угол между туловищем и бёдрами, а также между бёдрами и голенями. Стопы должны стоять на полу, предплечья — иметь опору, а расстояние от глаз до монитора составлять 40–60 сантиметров.

Особое внимание врач рекомендовал уделять зрению. Если человек вынужден постоянно приближаться к экрану или отодвигаться от него, это может приводить к дополнительному напряжению мышц спины и шеи.