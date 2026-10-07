«Нарушение табу»: Избрание политика АдГ главой ландтага в ФРГ пришлось не всем по душе

В Германии разгорелся политический скандал после исторического голосования в Саксонии-Анхальте. Представитель «Альтернативы для Германии» Тобиас Рауш впервые в истории партии возглавил земельный парламент, а в СДПГ уже назвали произошедшее нарушением политического табу.

Рауш получил поддержку 48 из 82 депутатов. Против его кандидатуры проголосовали 29 парламентариев, ещё пятеро воздержались. Поскольку голосование было тайным, теперь в немецких политических кругах пытаются выяснить, кто из представителей других фракций поддержал политика АдГ.

Сопредседатель СДПГ, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что результат вызывает серьёзные вопросы. По его словам, особенно показательно то, что Рауш набрал значительно больше голосов, чем сама фракция АдГ располагает в ландтаге.

«Избрание правых экстремистов на такие должности — это нарушение табу», — заявил Клингбайль.

Политик потребовал от Христианско-демократического союза и BSW объяснить, каким образом представитель АдГ смог получить необходимое число голосов. В СДПГ считают, что произошедшее не должно остаться без политической оценки.

Фракция социал-демократов в Бундестаге провела акцию протеста в Берлине. Депутаты прошли от Бранденбургских ворот до Бебельплац — площади, связанной с массовым сожжением книг после прихода нацистов к власти в 1933 году. Некоторые участники акции держали в руках экземпляры Конституции Германии.

Глава фракции СДПГ Маттиас Мирш назвал день избрания Рауша «ненормальным» и заявил, что результат голосования должен вызывать тревогу.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал избрание Тобиаса Рауша «пробуждением» Германии. Рауш стал первым представителем АдГ, получившим пост главы земельного парламента. Дмитриев предположил, что этот случай может оказаться не последним.