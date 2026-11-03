Часть европейских элит обвиняет Россию в тех пороках, которыми столетиями отличались их собственные государства. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин на круглом столе «Исторические основы единства народов России».

Он отверг попытки трактовать историю межнациональных отношений в России как колониальную эксплуатацию, назвав такой подход несостоятельным.

«У части так называемой европейской элиты давно сложился циничный и ложный приём: обвинять Россию в тех пороках, которыми столетиями отличались их собственные государства», — сказал Нарышкин.

Круглый стол прошёл в рамках международной недели «Народы России». Мероприятие проводится по указу президента Владимира Путина и приурочено к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Его координирует аппарат Совета безопасности РФ.

В центре дискуссий — единство народов, сохранение исторической памяти, преемственность поколений и ответственность за судьбу страны.