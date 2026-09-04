Западные элиты «сточили» Украину о Россию. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Глава СВР обратил внимание на неоколониальный подход Запада к государствам на постсоветском пространстве. В качестве примера он привёл ситуацию с Украиной

Нарышкин отметил, что некогда эта территория была процветающей. «К настоящему моменту европейские элиты просто сточили эту некогда процветающую республику в составе Советского Союза. Сточили о Россию», — констатировал он.

Таким образом, глава СВР подчеркнул, что ресурсы Украины были использованы европейскими элитами в противостоянии с Москвой.