Нарышкин: Европа «сточила» Украину о Россию
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Западные элиты «сточили» Украину о Россию. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Глава СВР обратил внимание на неоколониальный подход Запада к государствам на постсоветском пространстве. В качестве примера он привёл ситуацию с Украиной
Нарышкин отметил, что некогда эта территория была процветающей. «К настоящему моменту европейские элиты просто сточили эту некогда процветающую республику в составе Советского Союза. Сточили о Россию», — констатировал он.
Таким образом, глава СВР подчеркнул, что ресурсы Украины были использованы европейскими элитами в противостоянии с Москвой.
Также во время своего выступления Нарышкин заявил, что Запад объединил Россию, Китай, Иран и КНДР в новую «ось зла»; назвал «явкой с повинной» план НАТО по ограничению военной мощи РФ и объяснил, почему европейские «неженки-извращенцы» пугают мир «русской угрозой».
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