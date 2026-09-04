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Опубликовано 4 сентября, 10:43

Нарышкин: Европа «сточила» Украину о Россию

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Западные элиты «сточили» Украину о Россию. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Глава СВР обратил внимание на неоколониальный подход Запада к государствам на постсоветском пространстве. В качестве примера он привёл ситуацию с Украиной

Нарышкин отметил, что некогда эта территория была процветающей. «К настоящему моменту европейские элиты просто сточили эту некогда процветающую республику в составе Советского Союза. Сточили о Россию», — констатировал он.

Таким образом, глава СВР подчеркнул, что ресурсы Украины были использованы европейскими элитами в противостоянии с Москвой.

Нарышкин: ЕС уже заложил в свои документы подготовку к большой войне с Россией
Нарышкин: ЕС уже заложил в свои документы подготовку к большой войне с Россией

Также во время своего выступления Нарышкин заявил, что Запад объединил Россию, Китай, Иран и КНДР в новую «ось зла»; назвал «явкой с повинной» план НАТО по ограничению военной мощи РФ и объяснил, почему европейские «неженки-извращенцы» пугают мир «русской угрозой».

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Никита Никонов
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