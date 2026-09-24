Нарышкин заявил о вмешательстве Евросоюза в выборы в Госдуму
Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Вмешательство со стороны Евросоюза было зафиксировано во время выборов в Госдуму. Об этом в эфире Первого канала заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», — сказал он.
Ранее о попытках сорвать выборы в России заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, западные страны и «киевские клоуны» делали для этого всё, но тщетно.
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