«Нас не догонят» даже старые обиды: «Татушка» Катина рассказала о примирении с Волковой
Лена Катина рассказала об отношениях с Волковой после воссоединения «Тату»
Обложка © ТАСС / Stefano Dalle Luche / Agf / Zuma
Солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала, что после воссоединения коллектива у них с Юлией Волковой сложились тёплые отношения. Подробностями примирения певица поделилась в беседе с Super.ru.
За годы разлуки исполнительницам удалось справиться с накопившимися обидами и оставить прежние разногласия в прошлом. Теперь артистки сосредоточены на совместных проектах. По признанию Катиной, её связь с коллегой по сцене трудно назвать обычной дружбой, поскольку они знакомы с детства и многое пережили вместе.
Певица рада, что им удалось наладить отношения. Однако дети солисток между собой не общаются: по мнению Лены, из-за существенной разницы в возрасте им было бы сложно найти общие интересы.
Группа «Тату» официально распалась в 2011 году на фоне конфликтов между участницами, разногласий с продюсерами и стремления исполнительниц развивать сольную карьеру. Впоследствии артистки периодически выступали вместе, а летом 2025 года объявили о полноценном возвращении дуэта.
Тогда Life.ru выяснил, что за частное выступление возрождённого коллектива организаторам придётся заплатить 10 миллионов рублей. Концертная программа рассчитана на 45 минут и включает главные хиты группы. Стоимость билетов на июльское выступление в Крыму составляла от пяти до 15 тысяч рублей.
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