Солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала, что после воссоединения коллектива у них с Юлией Волковой сложились тёплые отношения. Подробностями примирения певица поделилась в беседе с Super.ru.

За годы разлуки исполнительницам удалось справиться с накопившимися обидами и оставить прежние разногласия в прошлом. Теперь артистки сосредоточены на совместных проектах. По признанию Катиной, её связь с коллегой по сцене трудно назвать обычной дружбой, поскольку они знакомы с детства и многое пережили вместе.

Певица рада, что им удалось наладить отношения. Однако дети солисток между собой не общаются: по мнению Лены, из-за существенной разницы в возрасте им было бы сложно найти общие интересы.

Группа «Тату» официально распалась в 2011 году на фоне конфликтов между участницами, разногласий с продюсерами и стремления исполнительниц развивать сольную карьеру. Впоследствии артистки периодически выступали вместе, а летом 2025 года объявили о полноценном возвращении дуэта.

Тогда Life.ru выяснил, что за частное выступление возрождённого коллектива организаторам придётся заплатить 10 миллионов рублей. Концертная программа рассчитана на 45 минут и включает главные хиты группы. Стоимость билетов на июльское выступление в Крыму составляла от пяти до 15 тысяч рублей.